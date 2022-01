Hardy Krüger war ein Star ganz ohne Allüren

Als am Donnerstag der Tod Hardy Krügers – er war am Mittwoch im kalifornischen Palm Springs plötzlich verstorben – vermeldet wurde, dürfte der ein oder andere Lengericher unvermittelt fast 20 Jahre zurückgedacht haben. War einer der wenigen Hollywood-Stars, die Deutschland bislang hervorgebracht hat, doch im November 2002 zu Gast in der Kleinstadt am Teuto. Möglich machte es seinerzeit das Kulturforum der Stadtsparkasse.

