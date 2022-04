Heimat erfahrbar machen

So etwas nennt man vermutlich späte Genugtuung. Als er 1985 mit einem Freund in Singapur in einer Rikscha unterwegs war, die von einem zarten Chinesen gelenkt wurde, hatte Dr. Alois Thomes vergeblich versucht, den Lenker zu übernehmen. „Damals hätte ich mir nicht träumen lassen, dass ich 37 Jahre später . . .“. Die Anekdote des Heimatvereinsvorsitzenden sorgte für herzliches Gelächter der kleinen Festgesellschaft, die sich am Samstagvormittag im Seminar-Raum der Gempt-Halle versammelt hatte, um bei Sekt und O-Saft auf die neueste Abteilung des Heimatvereins, „Radeln ohne Alter“, anzustoßen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

+ gratis Prämie