Für Trainingszwecke: „Room of Horror“ in der Helios-Klinik 

Lengerich

Es ist wahrlich kein einladend klingender Name: In der Helios-Klinik in Lengerich gibt es seit Kurzem einen „Room of Horror“. Angst und Schrecken soll der aber nicht verbreiten. Vielmehr handelt es sich um einen Trainingsraum, der eingerichtet ist wie ein gewöhnliches Patientenzimmer. Dort gehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Krankenhauses auf Fehlersuche.

Von Paul Meyer zu Brickwedde