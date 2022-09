Herausragende Rolle während der Pandemie

Der Verpackungs- und Folienspezialist Bischof + Klein feiert in diesem Jahr seinen 130. Geburtstag. Was vielen Menschen nicht bekannt ist, ist die wichtige Rolle, die das Unternehmen während der Pandemie gespielt hat.

In den 1950er-Jahren wurden bei Bischof + Klein Säcke gefertigt (großes Foto). Hochreine Verpackungs- und Folienlösungen des Unternehmens, das in diesem Jahr sein 130-jähriges Bestehen feiert, sind unverzichtbar für die weltweite Impfkampagne (kleines Bild).

Lengerich schreibt Verpackungsgeschichte: Seit 100 Jahren produziert der Verpackungs- und Folienspezialist Bischof + Klein in seinem Stammwerk in Lengerich Säcke, Beutel und Folien. Ganz aktuell sind hochreine Folien- und Verpackungslösungen aus Lengerich unverzichtbar für die weltweite Impfkampagne gegen Corona. CEO Dr. Tobias Lührig: „Bischof + Klein hat im entscheidenden Moment stets seine Chancen erkannt und in Erfolg verwandelt.“