Hilfe durch Gespräche

Das Jugendzentrum an der Bergstraße ist auch in Corona-Zeiten Anlaufpunkt für viele junge Menschen.

Wer ins Jugendzentrum kommt, nimmt das Haus an der Bergstraße vor allem als Ort wahr, an dem Kinder und Jugendliche einen Teil ihrer Freizeit verbringen und sich mit Gleichaltrigen treffen können. Dafür stehen reichlich Angebote parat – auch jetzt in Corona-Zeiten. Doch das Aufgabenspektrum des Teams um Leiter Thomas Brümmer besteht nicht ausschließlich daraus, Aktionen wie Mädchentage, Bastel- oder Kochaktionen vorzubereiten und für die nötige Ordnung im Alltag mit den jungen Gästen zu sorgen. Vermehrt gehe es auch darum, einzelnen Betroffenen beiseite zu stehen, wenn diese beispielsweise Schwierigkeiten in der Familie haben.