Hinterließ der Mieter ein Trümmerfeld?

Auf eine Geldauflage von fünfhundert Euro, dreihundert als Opferausgleich und zweihundert an eine wohltätige Organisation, einigten sich die Staatsanwaltschaft und der Verteidiger eines 26-Jährigen aus Ladbergen, der bei Auszug aus seiner Lengericher Wohnung im Frühjahr ein Trümmerfeld hinterlassen haben soll.

Am Mittwoch stand ein 26-jähriger Mann aus Ladbergen vor dem Amtsgericht in Tecklenburg. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft lautete auf Sachbeschädigung. Beim Auszug, im März dieses Jahres, aus seiner Lengericher Wohnung, die er mit seiner Lebenspartnerin bewohnte, soll der Angeklagte ein Trümmerfeld hinterlassen haben. Jedenfalls las sich die Anklageschrift so, als wäre kein Stein auf dem anderen geblieben.