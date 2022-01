Höchste Ansprüche an die Qualität

Am PC nehmen Marion und Helmut Westerhove ihre Fotos kritisch unter die Lupe, ehe sie qualitativ so gut sind, das sie Grußkarten-tauglich sind.Von Helmut Westerhove geschossene Fotos schmücken die Grußkarten, die unter anderem in der Johanneskirche erworben werden können.Um die Unterhaltungskosten für die Johanneskirche stemmen zu können, generieren die Mitglieder des Trägervereins ideenreich und kreativ die benötigten Gelder.

Dass die Johanneskirche in der Stadtfeldmark im nächsten Jahr ihr 60-jähriges Bestehen feiern kann, ist nicht zuletzt den vielen Gemeindegliedern zu verdanken, die sich im 2009 gegründeten Trägerverein engagieren und seit 2011 den kostspieligen Unterhalt für Kirche und Gemeindehaus übernehmen. Das Gotteshaus liegt den Bewohnern der Stadtfeldmark am Herzen. Bis es in den 1960er-Jahren errichtet wurde, hätten Gottesdienste in der Schule oder in der Pool-Halle stattfinden müssen, erinnert sich Marion Westerhove. Und noch heute kann sie sich an jenen Tag erinnern, da ein Lkw den riesig wirkenden Hahn brachte, der den Kirchturm schmückt. Daher war es ihr und Ehemann Helmut ein echtes Bedürfnis sich einzubringen, als sich in der Gründungsphase des Trägervereins Ehrenamtliche meldeten, die sich fortan um den Putzdienst, Gartenarbeiten, Küsterdienste oder den Altarschmuck kümmern wollten, um Kirche und Gemeindehaus weiterhin unterhalten zu können.

Helmut Westerhove, ein passionierter Hobbyfotograf, der in seiner freien Zeit auch gerne Schmalfilme gedreht hat, kam auf die Idee, Grußkarten zu erstellen. Ein Gedanke, den seine Frau mit Doris Haumann-Stegemeier besprach, die sofort Feuer und Flamme war und seither für die Organisation im Hintergrund zuständig ist. Die kreativen Köpfe hinter den ansprechenden Grußkarten sind die Eheleute Westerhove. Ob auf der Insel Mainau oder der Insel Borkum, ob am Vortlager Damm, damit direkt vor der eigenen Haustür, ob bei Spaziergängen durch den Teutoburger Wald oder Radtouren entlang der Donau, nie, wirklich nie ist Helmut Westerhove ohne Kamera beziehungsweise Handy-Kamera unterwegs. Und nie, wirklich nie, entgehen seiner Frau die Besonderheiten am Wegesrand, seien es filigran anmutende Blüten, prächtig geschmückte Weihnachtsbäume mitten im Wald oder künstliche Hasen, von Unbekannten am Stamm eines von Pilzen bewachsenen Baumes „ausgesetzt“. Für Karten zur Geburt wurden die winzigen Füßchen von Nichten und Neffen fotografiert, in Gartencentern und auf Gartenfestivals drängen sich die Motive geradezu auf.

Gelegentlich greift Marion Westerhove, von deren Faible für Dekoration auch das gemütliche Wohnzimmer zeugt, auf ihren Fundus an Tüchern und Deko-Accessoires zurück und arrangiert im eigenen Garten oder im Park der LWL-Klinik Stillleben, die ihr Mann anschließend bereitwillig fotografiert. Während bei den Fischen aus Muscheln oder verschiedenfarbigen Steinen, die Marion Westerhove bei einem Strandspaziergang in den feuchten Sand drückte, von vornherein klar war, dass sie einmal Glückwunschkarten zur Konfirmation schmücken würden, fällt häufig erst beim Sichten der Fotoausbeute am Bildschirm die Entscheidung, ob das Motiv eine Glückwunsch-, eine Genesungs- oder vielleicht eine Trauerkarte zieren wird.

Trauerkarten, die Alleen, Sonnenuntergänge am Meer, die LWL-Kapelle im Abendlicht, die Goldene Treppe der Künstlerin Sigrun Menzel am Hermannsweg in Tecklenburg oder weiße Blüten zeigen, verkauften sich am besten. Da sind sich die Westerhoves und Doris Haumann-Stegemeier, deren Favorit das „Tränende Herz“ ist, einig. Gefragt sind aber auch Karten mit Lengerich-Bezug. Gut angekommen sei die gemalte – und dann abfotografierte – Ansicht des Römers, die eine Lengericher Hobbykünstlerin ursprünglich als Entwurf für eine der beliebten Weihnachtskugeln konzipiert hatte. Gefragt ist aber auch der Canyon-Blick.

Im ersten Jahr hatten die Westerhoves größte Bedenken, ob sie die 200 oder 300 Karten, die sie bestellen und mit ihren Fotos bekleben wollten, wohl loswerden würden; und wurden zweifach überrascht. Zum einen fand sich ein edler Spender, der ihnen die Karten sponserte, zum anderen fanden die ansprechenden Grußkarten, die in einem Kartenständer in der Kirche, aber auch in der Wollstube und im „Unikat“ in Lengerich angeboten werden, jede Menge begeisterte Käufer. Damit die schmutzempfindlichen Grußkarten, geschützt sind, brauchte es Schutzfolien. Als sie im ersten Jahr in einem Schreibwarengeschäft im Umland diese Zellophan-Schutzhüllen kaufen wollten, wären Doris Haumann-Stegemeier und Marion Westerhove „fast in Ohnmacht gefallen“ angesichts des horrenden Preises. Schließlich habe ihnen jemand kartonweise – und deutlich günstiger – Folien aus Holland mitgebracht, bis sie ein Unternehmen ausfindig machten, bei dem sie Folien en gros orderten, die es ihnen jetzt ermöglichen, die Grußkarten zu einem moderaten Preis von zwei Euro anzubieten.

Marion und Helmut Westerhove, legen Wert darauf, dass nur Karten von wirklich guter Qualität ihr Haus verlassen. Die am großen Esszimmertisch entstandenen Werke aus den Anfangsjahren sieht der Hobbyfotograf heute kritisch. Allerdings kann er nun, anders als früher, auch auf ein ganz anderes technisches Equipment zurückgreifen.

Sämtliche Fotos werden am Computer-Bildschirm äußerst professionell nachbearbeitet, wenn es nötig ist. Wo es passt, werden auch kleine Grußbotschaften oder Sprüche auf den Fotografien platziert. Hin und wieder führt das zu Diskussionen über die optimale Schriftart. Auf Schmuckränder um die Fotos verzichten die Westerhoves inzwischen ebenso wie auf dunkle Karten und Kuverts, deren Versand für den Briefschreiber wegen des höheren Portos unnötig teurer würde.

Treue Kunden haben die Grußkarten-Hersteller, die langsam ans Aufhören denken und überlegen, ihre beliebten Karten noch ein letztes Jahr zu gestalten, nicht nur in Lengerich. Regelmäßige Abnehmer sitzen in Lübeck und Baden-Württemberg. Außerdem gehört eine ortsansässige Arztpraxis zum Kundenkreis, die ihren Patienten zu Geburt, Konfirmation, Hochzeit oder rundem Geburtstag Kartengrüße schickt.

Als Mitglied der Spinngruppe des Heimatvereins habe sie in der Vergangenheit immer eine Kiste mit Karten dabeigehabt, wenn auf Basaren auf Gut Stapenhorst oder Gut Erpenbeck Handarbeiten angeboten wurden. Auch dort seien die Karten gut verkauft worden, erzählt Marion Westerhove; und bedauert, dass das wegen der Pandemie ja alles bedauerlicherweise nicht mehr möglich gewesen sei.