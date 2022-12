Hoffen auf ein Weihnachtswunder

Einen Ersatz für das inzwischen abgebaute Klettergerüst (kleines Bild), an das nur noch einige von roten Tonnen umgebene Pfosten erinnern wünschen sich (v. l.) Superintendent André Ost, Ludger Große Vogelsang, Konrektor an der Schule in der Widum, Joana, Gassan, Sebastian, Mary sowie Schulsozialarbeiterin Wenke Sickora.

Foto: Joke Brocker (1), Schule in der Widum (1)