Hoffnung auf 2500. Teilnehmer

Erst vor wenigen Wochen hat Friedel Snethkamp am HAG eine Typisierungsaktion zugunsten der DKMS organisiert. Am 26. März, bei der Frühjahrsschau "Intrup macht mobil" folgt die nächste Aktion.

Die gute Tat liegt mittlerweile 18 Jahre zurück. 2005 hat Friedel Snethkamp Stammzellen für einen Blutkrebspatienten gespendet und damit eine Chance auf Leben gegeben. Das und die Tatsache, dass in Deutschland alle zwölf Minuten ein Mensch an Blutkrebs erkrankt, treibt den Lengericher seit 2006 an, sich intensiv für die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) zu engagieren und Registrierungsaktionen für potenzielle Stammzellenspender zu organisieren.

27 Typisierungsaktionen, bei denen kein Blut entnommen, sondern lediglich ein Wangenabstrich vorgenommen wird, hat er mittlerweile auf die Beine gestellt. 21-mal gab es dabei für Menschen, deren genetischer Zwilling gefunden wurde, ein Happy End. Sie konnten transplantiert werden.

Landrat ist der Schirmherr

Die nächste Typisierungsaktion findet unter der Schirmherrschaft von Landrat Dr. Martin Sommer am 26. März zwischen 11 und 17 Uhr anlässlich der Frühjahrsschau „Intrup macht mobil“ im Gewerbegebiet Lohesch statt. Snethkamp ist zuversichtlich, an diesem Tag im Meetingraum der Firma Upmeyer den 2500. typisierungswilligen Teilnehmer und potenziellen Stammzellenspender zu treffen, für den er eine Überraschung in petto hat. Wie wichtig Snethkamps Engagement ist, weiß auch Britta Lewedag, Mitglied im Rotary Club Tecklenburger Land, der die Typisierungsaktionen seit mehr als 15 Jahren unterstützt.

Weitere Sponsoren gesucht

Große Teile der Erlöse aus dem Verkauf des Adventskalenders Tecklenburger Land flössen in die Typisierungsaktionen in der Region, berichtet Lewedag und kündigt auch für den 24. März eine Aktion am Graf-Adolf-Gymnasium Tecklenburg an. Dank der finanziellen Unterstützung durch den Rotary Club und Sponsoren wie die Upmeyer Haustechnik GmbH, deren Geschäftsführer Henning und Vanessa Wochnik hinter der Aktion stehen, sowie Dyckerhoff, Burkhard Schröer, Getränke Rücker oder die Hochbau Frank Nietiedt Bau GmbH entstehen den Teilnehmern der Typisierungsaktion keine Kosten. Natürlich hoffe er auf weitere Spenden von Unternehmen oder auch Privatpersonen, um die Aktion weiterhin kostendeckend durchführen zu können, sagt Friedel Snethkamp und verweist auf das Spendenkonto DE64 6415 0020 0000 2555 56, Verwendungszweck SNE 002.

Wer sich registrieren lassen möchte, muss zwischen 17 und 55 Jahre alt sein und sollte am 26. März unbedingt das Smartphone dabei haben, weil alle Daten digital abgefragt werden.