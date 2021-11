Hotspot will gepflegt sein

Der Steinbruch am Galgenknapp ist Lebensraum für viele seltene Tiere und Pflanzen. Damit das so bleibt, bedarf es der Pflege. Jetzt war wieder ein Helfertrupp im Einsatz.

Außergewöhnliche Seltenheiten aus dem Reich der heimischen Orchideen wachsen im Steinbruch am Galgenknapp. 40 tatkräftige Helfer waren jetzt dem Aufruf der Ig Teuto gefolgt und halfen beim Freistellen der Kalkmagerrasen im Steinbruch am Galgenknapp mit.40 tatkräftige Helfer waren jetzt dem Aufruf der Ig Teuto gefolgt und halfen beim Freistellen der Kalkmagerrasen im Steinbruch am Galgenknapp mit.

Nur wenige Schritte nördlich der Osnabrücker Straße in Lengerich befindet sich der ehemalige Kalksteinbruch Galgenknapp. Er versorgte das einstige Werk II von Dyckerhoff an der Ostpreußenstraße bis 1950 mit Kalkstein. Unmittelbar westlich neben dem Galgenknapp-Steinbruch liegt ein weiterer, viel kleinerer Steinbruch, der sogenannte Liborius-Steinbruch, mit einer imposanten steil aufragenden Gesteinswand, auf der die Jahrmillionen alte Erdgeschichte deutlich sichtbar wird. Das dazugehörige Kalkwerk Liborius befand sich südlich dieses Steinbruchs an der Osnabrücker Straße. Es wurde bereits um 1914/1918 wieder geschlossen und später abgerissen. Heute stehen dort Wohnhäuser.

Europäisches Flora-Fauna-Habitat-Gebiet

Seit nunmehr 70 Jahren ist der Gesteinsabbau in beiden Brüchen beendet. Geblieben sind Steilwände und die Steinbruchsohlen. Vor die Steilwand wurden nachträglich Pappeln gepflanzt. Birken und andere sich selbst aussamende Gehölze taten ihr Übriges, um die weißen Wände zumindest zum Teil wieder verschwinden zu lassen.

Damals war die einhellige Meinung, dass die offenen weißen Felsen des Kalksteins nicht sichtbar sein sollten. Der Kernbereich, sprich die untere Steinbruchsohle, blieb offen. Dort breiteten sich fast unbemerkt ohne jeglichem Zutun Kalkmagerrasen mit Seltenheiten aus der Tier- und Pflanzenwelt aus. Plötzlich erkannte der Naturschutz die Bedeutung der stillgelegten Steinbrüche, die dann in den 1980er- und 1990er-Jahren Stück für Stück unter behördlichen Schutz gestellt wurden.

Inzwischen gehört das Areal zum europäischen Flora-Fauna-Habitat-Gebiet (kurz FFH) „Nördliche Teile des Teutoburger Waldes mit Intruper Berg“. Neudeutsch werden derartige Flächen Hotspots genannt. Es sind Bereiche mit einer besonders hohen Artenvielfalt. Viele der hier vorkommenden Arten sind geschützt oder sehr selten, was die Bedeutung der alten Abgrabungen weiter hervorhebt. Beispielhaft sind im Galgenknapp-Steinbruch Orchideenarten wie das Helm-Knabenkraut, die Pyramiden-Orchis oder die Fliegen-Ragwurz zu nennen. Unter den Enzianen hat der Deutsche Enzian hier einen eindrucksvollen Bestand.

Tagfalter wie das Schachbrett sind auf magere, trockene Standorte spezialisiert. Seine Raupen fressen an Gräsern, die in den Magerrasen vorkommen. Auch unter den Heuschrecken gibt es Arten, die speziell in den kurzrasigen, trockenen Steinbruchflächen leben, wie beispielsweise der Heide-Grashüpfer. Sein arttypischer Gesang lässt sich unter den zahlreichen Heuschreckenlauten im sommerlichen Magerrasen am Galgenknapp deutlich identifizieren.

Regeneration für Pflanzen und Tiere

Um die Artenvielfalt der Magerrasen dauerhaft zu erhalten, entwickelte die Ig Teuto vor über 20 Jahren gemeinsam mit der Unteren Naturschutzbehörde und der ANTL ein Pflegekonzept. Was mit einer kleinen Koppelherde aus 30 bis 40 Schafen begann, entwickelte sich zu einer Wanderschafherde mit bis zu 500 Bentheimer Landschafen. Dabei wurde darauf geachtet, dass jährlich immer nur ein Teil der Gesamtfläche des Steinbruchs im Wechsel beweidet wird. So haben die Pflanzen und Tiere genügend Zeit, sich zu regenerieren. Das Konzept hat sich bewährt.

Der nass-kalten Witterung zum Trotz hatten sich jetzt 40 Helfer im Steinbruch am Galgenknapp eingefunden. Ihr Ziel: Den sonnenhungrigen Magerrasenpflanzen wie Orchideen und Enzianen wieder mehr Platz zu schaffen.

Im Klartext hieß das, die Bäume und Sträucher zurückzudrängen. Unter den Aktiven befanden sich ANTL-Mitglieder, Mitarbeiter der Firmen Calcis Lienen und Dyckerhoff, Azubis von Dyckerhoff und weitere Freiwillige. „Was die Schafe durch Verbiss nicht schaffen, muss von Zeit zu Zeit durch ergänzende Pflegeeinsätze geleistet werden“, erklärte Markus Hehmann, Naturschutzbeauftragter der Firma Dyckerhoff, die Notwendigkeit der Arbeiten in dem Naturschutzgebiet.

Das Müll-Problem

Karl-Heinz Löckener und Daniel Pawlik vom ANTL-Pflegetrupp hatten schon vorgearbeitet und Sträucher und Bäume geschnitten. So konnten die Helfer sofort damit beginnen, das Holz beidseitig der Wege zu ziehen und dort aufzuschichten. Es bildeten sich lange Gassen aus Holz. „Das erleichtert die Arbeit“, erklärte Löckener. „Wir fahren anschließend mit dem Häcksler durch die Gassen. Das Häckselgut wird dann direkt auf den Hänger geblasen“. Die Häckselarbeiten wird der Pflegetrupp der ANTL in den kommenden Wochen erledigen, wie es in einer Pressemitteilung der Ig Teuto heißt. Das Material wird zum Naturschutzzentrum der ANTL an der Sägemühle in Tecklenburg gefahren. Dort betreibt die ANTL eine Holzhackschnitzelheizung.

Parallel zu den Holzungsarbeiten liefen zwei Kleingruppen mit großen Müllsäcken die Randbereiche ab und trugen Unrat zusammen, der dort nicht hingehört. Neben reichlich Verpackungsmüll wurden auch ein verrottetes Zelt, ein Schlafsack sowie Campingstühle eingesammelt.