Hungerkünstler trotzen der Hitze

Das Staudenbeet vor ihrem Büro haben Frauke und Michael Reiffenschneider in diesem Sommer noch nicht gießen müssen. Selbst wenn die Stauden verblüht sind, sind sie ein reizvoller Blickfang. Mediterran mutet der Garten (kleines Foto) an, in dem Sommerflieder Buddleja (links) oder den duftenden Kräutern in Blumenkästen und Gräser der Hitze trotzen. Mediterran mutet der Garten (kleines Foto) an, in dem Sommerflieder Buddleja (links) oder den duftenden Kräutern in Blumenkästen und Gräser der Hitze trotzen.Ein pflegeleichtes Staudenbeet mit Taglilie, Katzenminze, Ziersalbei, Geranium, Allium, Achillea (Schafgarbe) und Alchemilla (Frauenmantel). Vermeintlich pflegeleichte Steinwüsten in Vorgärten sind vor allem für Insekten eine Katastrophe. Das Foto rechts zeigt, wie man mit Gräsern und Stauden pflegeleichte Vorgärten schaffen kann. Vermeintlich pflegeleichte Steinwüsten in Vorgärten sind vor allem für Insekten eine Katastrophe. Das Foto rechts zeigt, wie man mit Gräsern und Stauden pflegeleichte Vorgärten schaffen kann.

Foto: Joke Brocker (1), Garten- und Landschaftsbau Reiffenschneider (3), Staudenring (7)