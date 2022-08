ICE-Lokführer erleidet Schock

Lengerich

In große Gefahr begeben haben sich am Mittwoch zwei Kinder in Lengerich. Sie hielten sich an der Eisenbahnstrecke Osnabrück-Münster auf, als sich ein ICE näherte. Einer der Jungen täuschte dabei sogar einen Sprung vor den Zug an. Der Lokführer erlitt einen Schock.

-mzb-