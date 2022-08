„Ich habe Demut erfahren“

Lengerich

Der Krieg in der Ukraine bewegt und beschäftigt seit Monaten auch die Menschen in Deutschland. Viele engagieren sich für Flüchtlinge oder helfen, Hilfsgüter in das gebeutelte Land zu bringen. Claudia und Hermann Lütkeschümer, Jutta Schulte, Jürgen Fetkenhauer und Ulrich Schlüter gehören dazu.

Von Joke Brockerund