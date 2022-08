„Ich wollte nicht untätig herumhängen“

Lengerich

Im Keller einer Flüchtlingsunterkunft richtet Peter Pantke seit nunmehr sechs Jahren regelmäßig gebrauchte Fahrräder her, die an Geflüchtete verkauft werden, die damit ein wenig mobiler in Lengerich sind. Pantke ist ehrenamtlich tätig und freut sich, wenn die Kunden ihm zum Dank ein strahlendes Lachen schenken.

Von Joke Brocker