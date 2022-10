Im Exil die Bibel übersetzt

Lengerich

Am 500. Jahrestag der Veröffentlichung des „Septembertestaments“ luden Pfarrer Harald Klöpper, Superintendent André Ost, Vikar Dr. Jonathan Robker und Carmen Büscher am Donnerstag zu einem ebenso informativen wie kurzweiligen Abend in die Hohner Kirche ein und ließen die Entstehung der Übersetzung des Neuen Testamentes durch den Reformator Martin Luther Revue passieren.

Von Joke Brocker