Im Plauderton durch die Stadt

Der Radwegebau war ein zentrales Themen der Radtour, zu der Landrat Dr. Martin Sommer am Donnerstag nach Lengerich gekommen war. Auch die Baustellen klr-Gelände, Polizeiwache, Gesamtschule und Fußgängerzone schaute sich der Chef der Kreisverwaltung an.

Kaum war die Radlergruppe gestartet, da stand sie auch schon im Stau. Die Baustelle in der Bahnhofstraße zwischen Wapakonetaplatz und Zur Alten Gießerei zwang Bürgermeister Wilhelm Möhrke, seinen Gast, Landrat Dr. Martin Sommer, und die weiteren Teilnehmer der „Tour de Lengerich“ am Donnerstagnachmittag aus dem Sattel. Es kam Gegenverkehr auf dem schmalen Stück, das derzeit nutzbar ist. Doch der Stillstand stand nicht symbolhaft für den weiteren Verlauf der Fahrt durch die Stadt. Im Gegenteil, der Landrat konnte sich davon überzeugen, dass in Lengerich viel in Bewegung ist.