Im „Römer“ geht‘s im April weiter

Wenn im Laufe des Dezember im „Römer“ nach vier Jahren mit Pächterin Monika Geppert die Lichter ausgehen, dann nicht für lange, denn am Samstag, 1. April, möchte Katharina Deß in dem historischen Gebäude ihr „Speiselokal in einem modernen, eleganten Ambiente“ eröffnen. Ein solches betreibt die 34-Jährige seit knapp fünf Jahren und noch bis einschließlich Februar in dem Restaurant „Gräfin Anna“ an der Schlossstraße in Tecklenburg.

