Immer neue Höchststände

Die Corona-Zahlen steigen in Lengerich in einem bislang unbekannten Tempo an und erreichen immer neue Höchstwerte. Der Kreis meldete am Freitag 359 Infizierte (Stand Donnerstag 18.30 Uhr). Damit ist die Zahl der Betroffenen innerhalb von zwei Tagen um über 100 gestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Mitteilung der Stadtverwaltung inzwischen bei 1328,1 (Stand Freitag 16 Uhr).

Insgesamt wurde das Virus in Lengerich seit Beginn der Pandemie im März 2020 bei 2664 Menschen nachgewiesen, 2274 gelten als genesen. 31 Personen sind bislang an oder mit Covid-19 verstorben.

In der Helios-Klinik in Lengerich werden derzeit vier Corona-Patienten behandelt, drei befinden sich auf der Normalstation, einer liegt auf der Intensivstation (Stand Donnerstag).