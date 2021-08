Impfangebot in Gempt-Halle stößt auf großes Interesse 

Bis zur Stahl-Skulptur am Seniorenzentrum reichte auch um 17 Uhr noch die Schlage derjenigen, die in der Gempt-Halle gegen das Coronavirus geimpft werden wollten.

Auch zwei Stunden nach Beginn des Impftermins stehen die Menschen noch Schlange vor der Gempt-Halle. Das Interesse an der Impfung mit den Vakzinen Biontech beziehungsweise Johnson&Johnson ist groß. Schon nach knapp der Hälfte des auf drei Stunden angesetzten Termins wird die 100er-Marke der Geimpften überschritten.

„Wir haben schon vor 15 Uhr angefangen, sobald wir alles bereitet hatten“, erläutert Friedhelm Thielen mit Blick auf die Warteschlange, die sich schon gegen 14.30 Uhr gebildet hatte. Die ist im Verlauf der nächsten beiden Stunden kaum kürzer geworden. Doch vor der Halle, bei der Aufnahme der Personalien, und in der Halle beim Aufklärungsgespräch und dem daran anschließenden Impfen läuft alles wie am Schnürchen, so der Verwaltungsleiter des Impfzentrums des Kreises Steinfurt. Er ist auch für diesen mobilen Termin in Lengerich verantwortlich.

„Man merkt gleich, dass das ein eingespieltes Team ist“, beschreibt Ludger Dierkes sein Empfinden. Die vier Mitarbeitenden der Stadtverwaltung fügen sich nahtlos ein, ergänzt der Leiter des Fachbereichs Zentrale Dienste.

Was die beiden Organisatoren freut, ist das breite Altersspektrum der Impfwilligen. „Von jung bis Alt, da ist alles dabei. Diese Altersspanne ist nicht bei allen mobilen Terminen zu finden“, stellt Friedhelm Thielen fest. Dass unter den Wartenden auch Senioren sind, die eigentlich schon hätten geimpft sein können, pficht Ludger Dierkes nicht an. „Vielleicht hatten diese Personen keine Möglichkeit, zum Impfzentrum am Flughafen zu kommen“, vermutet er.

Wer warum gekommen ist, interessiert das Impfteam nicht. Es freut sich über jeden, der sich gegen das Coronavirus schützen will. Dabei hält sich die Nachfrage nach den beiden Impfstoffen – Biontech und Johnson&Johnson – so ziemlich die Waage. Fünf Personen haben sich bis zu diesem Zeitpunkt die für einen Schutz mit Biontech erforderliche zweite Impfung abgeholt. Eine Quote, die nach Angaben von Friedhelm Thielen in anderen Kommunen schon höher gewesen sei.

Was er für bemerkenswert hält ist von der Stadt organisierte Angebot an Dolmetschern. Denn nicht alle, die vor der Halle stehen, sind der deutschen Sprache so mächtig, dass sie beim Aufklärungsgespräch alles verstehen.

An Impfstoff mangelt es an diesem Nachmittag nicht. Dafür muss noch Kopierpapier nachgeholt werden. Von alle dem bekommen die Geimpften nichts mit. Trotz bis zu 45 Minuten Wartezeit auf den Piks „sind die Leute alle ganz entspannt geblieben“, lobt Ludger Dierkes.

Eine zweite Chance zur Impfung gegen das Coronavirus gibt es am 10. September, erneut von 15 bis 18 Uhr in der Gempt-Halle.