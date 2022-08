In der Rikscha zu zwölf Konzerten

Die Premiere ist gelungen, wenn es auch die eine oder andere Kritik gab: Zum ersten Mal fand das Format „Musik quer beet“ in Lengerich an zwölf Spielorten statt – vom Rathaus waren sie meist leicht zu Fuß zu erreichen. Zusätzlich hatte die „Offensive“ einen nostalgischen Bus-Shuttle eingerichtet. Der Heimatverein bot kostenlose Rikscha-Fahrten für Senioren und Menschen mit Behinderungen an.

Die Plattköppe aus Münster spielten das Abschlusskonzert am Rathaus. Viele Besucher und Besucherinnen genossen die Möglichkeit, zwölf verschiedene Konzerte an zwölf Orten zu erleben..

Es lag Musik in der Luft: Am Sonntag hatte die „Offensive“ zu einem Tag der Musik eingeladen. Mit dem neuen Format „Musik quer Beet“ sollte an den Erfolg der Gartentage aus den Vorjahren angeknüpft werden. An zwölf Spielorten – verteilt in der Stadt – traten Künstler und Künstlerinnen verschiedener Musikrichtungen auf.