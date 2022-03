In Kriegszeiten über Frieden sprechen

Seit der Krieg in der Ukraine tobt, werden auch in Deutschland immer häufiger russischsprachige Menschen angefeindet. Auch die Lengericherin Galina Bunzel-Pfeifer hat das erlebt.

Da waren sie wieder, die Anfeindungen, die Galina Bunzel-Pfeifer als Fünfjährige in Sibirien erlebt und längst überwunden geglaubt hatte. Als einer ihrer Kunden ihr in der vergangenen Woche über ihre deutsche Angestellte mitteilen ließ, dass er ihre Dienste nicht mehr in Anspruch nehmen werde, weil sie ja Russin sei, war Galina Bunzel-Pfeifer schockiert. „Das hat mich getroffen. Ich hätte nicht gedacht, dass mich das noch einmal einholt“, gesteht die Lengericher Geschäftsfrau und blickt 42 Jahre zurück: „Meine Oma hatte im Bus Deutsch gesprochen, da mussten wir aussteigen.“ Allein schon wegen des deutschen Familiennamens Pfeifer seien sie in der ehemaligen UdSSR als Faschisten abgestempelt gewesen und auch so behandelt worden.