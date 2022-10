In Lengerich gehen die Lichter aus

Zappenduster ist es nicht, das verhindern die Straßenlaternen. Aber recht dunkel ist es schon am späten Montagabend in der Altstadt ebenso wie auf dem Kirch- und auf dem Rathausplatz. Lediglich in einem Geschäft sind die Schaufenster beleuchtet, bei zwei weiteren brennen im Inneren eher dezent ein paar Lampen. Und auch im Foyer der Stadtsparkasse – wie auch bei den anderen Banken in der Innenstadt – sowie im Eingangsbereich der Römerpassage ist es hell. Ansonsten sorgt nur die Straßenbeleuchtung für Licht.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet