Inkubator hat bereits ein Leben gerettet

Ein Regisseur hätte es nicht besser inszenieren können: Keine zwei Stunden, nachdem Maik Menke, stellvertretender Vorsitzender der Hilfsorganisation Stützpfeiler.org, am Samstagmorgen den Intensiv-Transport-Inkubator der Kinderinternistin Zoryana Ivanyuk in der Kinderklinik in Lwiw übergeben hatte, kam das Gerät bereits zum Einsatz. Der Notruf eines Krankenhauses hatte die Kinderklinik ereilt.

Unwetter und Luftalarm

Ein zwei Tage altes Baby, bei dem offenbar eine Hirnblutung diagnostiziert worden war, sollte schnellstmöglich in der Klinik in Lwiw operiert werden. Gemeinsam mit seinem Fahrer-Kollegen Ulrich Kalb aus Marienheide, der zum sechsköpfigen Fahrer-Team gehört, das am Donnerstag in Paderborn gestartet war und, ungeachtet der Unwetter und der Unbill des Krieges in Form nächtlichen Luftalarms, planmäßig zur von Kamerateams dokumentierten Übergabe des medizinischen Hightech-Gerätes an der Klinik in Lwiw eingetroffen war, durfte Menke mit der Handykamera die Verlegung des kleinen Mädchens bis vor die OP-Tür begleiten.

Eingriff gut überstanden

35 Minuten später berichteten die Ärzte, dass das Baby den Eingriff gut überstanden habe und dass mit Folgeschäden wohl nicht zu rechnen sei. Dank des Intensiv-Transport-Inkubators wurde das Kind, das von zwei Kinderärzten, einer Krankenschwester und seiner Mutter begleitet wurde, wieder in das Ursprungs-Krankenhaus zurückgebracht. „Ein Gänsehautmoment“, bemerkte ein sichtlich angefasster Ulrich Kalb nach der gelungenen Mission. Der ehemalige Feuerwehrmann schämte sich nicht seiner Tränen, während Maik Menke zufrieden feststellte: „Der Inkubator rettet Leben.“

Um allen Spendern zu danken und zu zeigen, wie gut ihr Geld angelegt ist, lief Menkes Kamera auch auf dem Weg zu einem Seniorenheim. Dort sollte ein uraltes Transportfahrzeug, in das auf den Rollstuhl angewiesene Menschen gehoben werden, durch einen modernen Behindertentransporter mit Rampe ersetzt werden. Die Heimleitung zeigte sich überwältigt.

Eine Mammut-Aufgabe

Die Bilder der Übergabe kommentierte Menke, indem er unter anderem an die Mammut-Aufgabe erinnerte, die die Lengericherin Jutta Schulte, Vorsitzende des Vereins Stützpfeiler.org, im Hintergrund geleistet hatte, um den roten Transporter, aber auch die rollende Intensivstation für Babys überhaupt in die Ukraine bringen zu können. Während am Montag drei Fahrer die Heimreise antraten, machte sich Jutta Schulte schon wieder Gedanken über den nächsten Transport. Weil die Feuerwehrfahrzeuge im Osten der Ukraine kriegsbedingt zerstört seien, würden nun ausgemusterte Feuerwehr-Fahrzeuge dringend gebraucht, berichtete sie im Gespräch mit unserer Redaktion.

Die Arbeit des Vereins kann mit Spenden unterstützt werden: Stützpfeiler.org e.V., IBAN: DE45 4036 1627 0052 0153 00