Intensive Ausbildung erfolgreich absolviert

Eine anstrengende und lehrreiche Zeit liegt hinter den drei Absolventen, die sich seit Samstag offiziell Helfer des Technischen Hilfswerkes (THW) nennen dürfen. Etwa 80 Stunden investierten sie in ihre Grundausbildung, bevor es nun in die jeweiligen Fachrichtungen gehen kann. In Theorie und Praxis mussten sich die Prüflinge auf dem THW-Gelände an der Ladberger Straße beweisen.

Durchaus prall gefüllt waren die Unterrichtseinheiten im Vorfeld. So teilte sich das Basiswissen in verschiedene Sparten auf. Etwa der richtige Umgang mit Leinen und Drahtseilen oder bei Metall-, Holz- und Steinarbeiten. Fragen, die bis ins kleinste Detail gehen konnten. Denn mit den Materialien, die im Notfall bewegt werden müssen, unterscheidet sich auch die Schutzausrüstung, etwa in der Wahl der Handschuhe. „Der Arbeitsschutz ist eines der wichtigsten Themen bei uns“, erklärte Andreas Wild, der gemeinsam mit Karsten Grundmeier zu den Organisatoren zählt.

Oder auch der Punkt, mit welcher Netzspannung die Stromerzeugung betrieben wird und was dabei beachtet werden muss. Geprüft wurde ebenso der Umgang mit Situationen, in denen am und auf dem Wasser Rettungsabläufe zu bewältigen sind. Aus Münster kam Prüfungsleiter Tobias Rausch, der von einigen örtlichen Helfern unterstützt wurde.

„Diese Prüfung ist etwa wie ein Schulabschluss, in die Fachrichtung geht es danach“, erklärte Andreas Wild. Ständig aktualisiert wird das Wissen bei den Treffen des Ortsverbandes alle zwei Wochen. „Das ist die Aufgabe der Gruppenführer“, sagte Wild, in dieser Funktion im Bereich der Notversorgung und Notinstandsetzung tätig.

Dass die ganze Arbeit lohnt, beweist sich bei den Einsätzen. Gut zu tun hatte die Einheit beispielsweise bei dem starken Schneefall im vergangenen Winter. „Es ist ein Geben und Nehmen, wie es sein sollte“, erläuterte der Aktive, dass unter anderem auf den Firmengeländen geräumt wurde, die Betriebe ihrerseits die Helfer für Einsätze generell freistellen. Und da dürften manches Mal etliche Stunden zusammenkommen. „Es gibt Jahre, da haben wir an die zehn größere Einsätze“, nannte Andreas Wild Zahlen. Einer von ihnen war der Moorbrand im Jahr 2018 im Emsland, bei dem die Lengericher Gruppe verteilt über sechs Wochen half.

Auf gutes Interesse stößt das Ehrenamt im THW, wie die Nachwuchsarbeit zeigt. „Wir haben eine relativ starke Jugendgruppe“, fasste Denise Röwekämper zusammen, dass aktuell etwa 20 Kinder dabei sind. Fünf THW-ler betreuen die Jugend. „Wer Lust hat, kann jederzeit gerne dazukommen“, würde sich Denise Röwekämper über weiteren Zuwachs in der Hilfsorganisation freuen.