Interessenten, aber keine Verträge

Özbey Alarslan ist offenbar ein Mann, der seinen Optimismus nicht so schnell verliert. Vielleicht ist das berufsbedingt zu erklären. Er ist Immobilienmakler der LBS Nord West. In dieser Funktion kümmert er sich seit Längerem auch schon um gewerbliche Objekte in Lengerich. Anscheinend nicht immer ein ganz einfaches Geschäft, wie der Blick speziell in den Fußgängerzonenbereich östlich des Rathausplatzes zeigt. Doch Alarslan sagt, er gehe – über kurz oder lang – davon aus, dass sich etwas tun werde.

Die wichtigste Immobilie, die er dort im Angebot hat, ist das ehemalige Modehaus CA Brüggen. Vor fast sechs Jahren wurde es geschlossen. Seitdem hat sich nichts Entscheidendes getan. Özbey Alarslan erzählt, dass mit einem großen Fitnesscenterbetreiber ein Mietvertragsabschluss fast zustande gekommen wäre. Doch auf den letzten Metern sei das gescheitert. Seitdem gebe es immer wieder einmal Gespräche mit Interessenten, aber konkret sei momentan nichts.

Der Immobilienmakler kündigt aber an, dass im zweiten Obergeschoss bald fünf sogenannte Studiowohnungen entstehen sollen. „Groß und modern.“ Für die darunter liegende Fläche von 1.000 Quadratmetern auf zwei Ebenen sucht er einen oder zwei Mieter. Im Erdgeschoss soll es in jedem Fall Handel sein, darüber könnten die Räume auch als Büro genutzt werden.

In der gleichen Ecke der Bahnhofstraße hat er zwei weitere Mietobjekte im Portfolio. Für diese Ladenlokale gebe es durchaus Interessenten, sagt der Mann von der LBS Nord West. Doch eine Shisha-Bar oder ein gastronomischer Betrieb sei momentan ebenso wenig erwünscht wie ein Friseur. „Davon gibt es hier ja schon genug.“ Das Ziel sei ein guter Mix, „deshalb sind wir etwas wählerisch“.

Seinen Optimismus, dass es irgendwann mit der Vermarktung klappt, zieht der Makler auch aus der laufenden Modernisierung der Fußgängerzone. „Wenn die Stadt investiert, ist das ein gutes Zeichen.“ Und auch das Landesprogramm zur Anmietung leerstehender Ladenlokale, durch das in Lengerich bereits zwei Geschäfte in die Innenstadt geholt wurden, lobt Alarslan als gutes Instrument. Aus alledem zieht er den positiven Schluss, dass Lengerich Potenzial habe.

Neben dem einstigen CA Brüggen-Haus ist das Gebäude am Rathausplatz, in dem einst Sport Dierker beheimatet war, die sicher bekannteste Immobilie, die im Fußgängerzonenbereich der Bahnhofstraße derzeit auf dem Markt ist. Vor ziemlich genau zwei Jahren war bekannt geworden, dass Dierker sich aus Lengerich zurückzieht. Seither versucht die Volksbank, den Teil des Gebäudes, der ihr gehört, zu veräußern. 590.000 Euro sind für die inklusive Keller 660 Quadratmeter – davon rund 343 Quadratmeter Verkaufsfläche – aufgerufen. Ähnlich wie beim Brüggen-Objekt hat es immer wieder einmal Interessenten und Gespräche gegeben. Doch konkret, so ist zu hören, sei derzeit nichts in Sicht.