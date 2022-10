Arbeitnehmer-Freizügigkeit ist eine der Errungenschaften der Europäischen Union. Unter dem Radar der Rechtsstaatlichkeit hat sich nach Ansicht des Lengericher Pfarrers Peter Kossen aber seit 30 Jahren in der Fleischindustrie, in der Logistik, in der 24-Stunden-Betreuung, auf dem Bau und in weiteren Branchen eine Schattenwelt entwickelt, in der eine „Geisterarmee von Arbeitsmigrantinnen und -migranten in Formen von moderner Sklaverei ausgebeutet und abgezockt wird“. Nun stellt Kossen ein Buch zum Thema vor.

In dem Sammelband schildern Fachleute ihre Erfahrungen mit dem „System Tönnies“, das längst nicht nur bei Deutschlands größtem Schlachtkonzern angewandt werde, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Der Titel des Buches lautet „Ist das System Tönnies passé? Welche Perspektiven haben Landwirtschaft, Schlachthöfe und Tierrechte?“ Erschienen ist es im Berliner Verlag „Die Buchmacherei“. Peter Kossen lädt als einer der Autoren zu einer Vorstellung des Buches am Freitag, 4. November, um 14 Uhr ins Gemeindehaus St. Margareta, Bahnhofstraße 113, ein.

Das „Arbeitsschutzkon-trollgesetz“ verbietet seit dem 1. Januar 2021 Werkverträge und Leiharbeit in Schlachtung und Zerlegung. Wie wird dieses Gesetz umgesetzt und wie wird die Umsetzung kontrolliert? Ist damit schon der Durchbruch erreicht oder ist es nur ein Anfang? Was ist mit den anderen Branchen? Was ist mit den Immobilien, in denen Arbeitsmigranten oft unter schlechten Bedingungen zu Wuchermieten hausen müssen? Um diese und weitere Fragen soll es bei der Buchvorstellung gehen. Peter Kossen und Fachleute aus den Bereich Gewerkschaften und Beratungsstellen wollen Rede und Antwort stehen.