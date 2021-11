Jahrzehnt soll stilecht aufleben

Die 90er-Jahre sollen am Samstag, 27. November, stilecht und kultig wieder aufleben, verspricht die Confusion Event Company. Denn dann lädt sie zur „Back to the 90‘s-Party“ in die Gempt-Halle und will diese in „Lengerichs größten Tanztempel“ verwandeln. Der Kartenvorverkauf läuft.

„Back to the 90‘s-Party“ in der Gempt-Halle

Die Musik der 90er-Jahre steht bei der „Back to the 90‘s-Party“ in der Gempt-Halle am 27. November ganz hoch im Kurs.

Nach fast zweijähriger Zwangspause öffnet die Gempt-Halle am Samstag, 27. November, ihre Türen zur legendären „Back to the 90´s-Party“. Die Veranstalter versprechen, die Halle „in Lengerichs größten Tanztempel zu verwandeln und mit dem bekannten und bundesweit gefragten 90er- Jahre Video–DJ Olli vom ‘Confusion DJ Team‘ groß zu feiern“.

Mit einer Auswahl von über 3000 Titeln und Hunderten von originalen Videos aus den 90er-Jahren ist dessen Repertoire zweifellos etwas Besonderes. Von Rock über Pop bis hin zu Dance, Black- und Housemusic sei da alles dabei, was die 90er- Jahre musikalisch zu bieten hatten. Und dass zu dem technikverrückten Jahrzehnt auch eine spektakuläre Light- und Lasershow sowie ein erstklassiger Sound gehören, verstehe sich von selbst, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

„Die Musik der 90er-Jahre ist etwas, das uns immer noch begleitet und bis heute aktuell ist“, betont Bernhard Gelking von der veranstaltenden Confusion Event Company. Geprägt von Filmen wie Bodyguard, Titanic, Men in Black oder König der Löwen erklingen noch heute die Hits der 90er in Discos, Radios oder auf Theaterbühnen in der ganzen Welt. Der Hip Hop war geboren, Techno und Trance schallten durch die Diskotheken und Guns N’Roses, Metallica und Nirvana rockten die Bühne.

Es war das Zeitalter der Boygroups: New Kids on the Block, Backstreet Boys und das Phänomen Kelly Family tingelten durch die Städte. Die Spice Girls ließen Männer den Atem anhalten und verleiteten Frauen zu kurzen Röcken. Wer es lieber volkstümlich mochte, der hörte Musikantenstadl oder Guildo Horn. Festivals wie Rock am Ring und Wacken begeistern die Massen. Lou Bega’s Sommerhit „Mambo Nr. 5“ verleitet noch immer zum Tanzen, und auch Ricky Martin haucht noch seine Hot-Latin-Songs durchs Radio. Die weibliche Latina Jennifer Lopez ist aktueller denn je und rockt den Dancefloor. Nicht zu vergessen sind die Kult-Hits von Culture Beat, Snap, Dr. Alban, Haddaway und viele andere, die noch auf jeder Party aufgelegt werden. Das wird am ersten Adventswochenende in Lengerich nicht anders sein.

Für die Erfrischung zwischendurch sorgen zwei große Biertheken mit einigen wiederbelebten Kult-Drinks aus der Zeit, eine Wein- und Longdrink-Bar sowie eine Cocktailbar mit über verschiedenen 30 Cocktails. Außerdem gibt es im Außenbereich einen Imbiss für den kleinen Hunger.

Bei der „Back to the 90‘s-Party“ lebe das Jahrzehnt stilecht und kultig wieder auf, ist der Veranstalter überzeugt und appelliert: „Schnappen Sie sich Ihre Lockenwickler, ziehen Sie Ihre Karottenjeans aus dem Schrank an und feiern Sie die unvergessenen 90er-Jahre mit einer riesigen Party und vielen Gleichgesinnten.“

Karten im Vorverkauf gibt es für zehn Euro bei der Tourist-Information im Alten Rathaus oder online unter www.confusion.de.

Um die Einhaltung der Hygieneschutzmaßnahmen zu gewährleisten, ist die Ticketanzahl zum einen limitiert, zum anderen wird es keine Abendkasse geben. Zudem unterliegt die Party der 2G-Regelung. Das heißt: Einlass wird nur gewährt, wenn am Eingang ein Impfnachweis (digital oder in Papierform) beziehungsweise die Genesung einer Corona-Infektion (maximal sechs Monate alt) nachgewiesen werden kann. Beides gilt nur im Zusammenhang mit der Vorlage des Personalausweises, heißt es seitens des Veranstalters.