Nach 60 Jahre kegeln „Die Gleichberechtigten“ immer noch in ihrer Ursprungsbesetzung

„Die Gleichberechtigten“ heißt ein Lengericher Kegelclub, in dem sich im Jahr 1962 vier Frauen und fünf Männer zusammenfanden. 60 Jahre später gibt es sie immer noch – in Originalbesetzung. Mehr als 700 Mal haben sie zusammen gekegelt, 19 Fahrten unternommen, zudem bildeten sich aus der Gruppe vier Paare. Was sie bisher noch nicht geschafft haben? Die Acht ums Vorderholz. Daran arbeiten sie noch.

1962 war das Jahr, in dem es Frauen in der Bundesrepublik Deutschland ermöglicht wurde, ohne Zustimmung des Ehemannes ein Bankkonto zu eröffnen. Zufall oder nicht, damals gründeten sich auch „Die Gleichberechtigten“, ein Lengericher Kegelclub, in dem sich vier Frauen und fünf Männer zusammenfanden. 60 Jahre später gibt es sie immer noch – in Originalbesetzung.