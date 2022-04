Jetzt beginnt die Torfentsorgung

In den Osterferien haben Mitarbeiter des Sportstättenbauers Weitzel aus Tornesch in Schleswig-Holstein mit dem Rückbau der in die Jahre gekommen Tartanbahn im Stadtstadion begonnen. Die Oberfläche der Laufbahn sei inzwischen komplett aufgenommen worden. Heute oder morgen werde der Bodenaustausch vorgenommen, kündigt Holger Lange, Fachdienstleiter Straßenbau, an.

