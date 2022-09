Jetzt für den CVJM abstimmen

Der CVJM Lengerich ist im Rennen um den mit 10 000 Euro dotierten Publikumspreis des Deutschen Engagementpreises 2022. Vom 8. September bis 19. Oktober kann unter www.deutscher-engagementpreis.de/publikumspreis für das Bauwagenprojekt des CVJM abgestimmt werden (siehe auch Link über die Homepage des CVJM Lengerich e.V. und der Evangelischen Kirchengemeinde). Wer nicht die Möglichkeit hat, über das Internet abzustimmen, kann auch auf einer Unterschriftenliste für den CVJM votieren. Listen liegen ab sofort in allen Lengericher Kirchen und im Eingang des Martin-Luther-Hauses aus.

Für den Deutschen Engagementpreis vorgeschlagen wurde das Bauwagenprojekt e.V. vom Verband für Ehrenamt und Zivilcourage (VEZ) NRW. Im Mai diesen Jahres hatte der CVJM, wie berichtet, mit seinem Bauwagenprojekt den VEZ Ehrenamtspreis NRW in der Kategorie „Jugend“ gewonnen.

Die Siegerehrung für den VEZ - Ehrenamtspreis unter dem Motto „Mit Engagement aus der Krise“ fand im Mai in Lengerich statt. Neben einer Urkunde erhielt der CVJM auch ein Preisgeld in Höhe von 300 Euro. Bei der Siegerehrung war seinerzeit auch Bürgermeister Wilhelm Möhrke vertreten. Gemeinsam mit ihm träumten die CVJM-Mitglieder: „Zur Siegerehrung für den Deutschen Engagementpreis fahren wir dann gemeinsam mit dem Bauwagen nach Berlin.“

Der Publikumspreis ist mit 10 000 Euro dotiert. Die 50 Erstplatzierten der Abstimmung gewinnen außerdem die Teilnahme an einem gemeinsamen Weiterbildungsseminar zu Öffentlichkeitsarbeit und gutem Projektmanagement.

Im Falle eines Gewinns würde der CVJM Lengerich das Preisgeld natürlich für die Vollendung des Bauwagen-Projektes sowie für verschiedene Projekte in der Kinder- und Jugendarbeit verwenden, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Der Einsatz für die Kinder- und Jugendarbeit des CVJM Lengerich, heißt es weiter, erfahre durch die Nominierung eine weitere hochrangige Anerkennung.

Für den Deutschen Engagementpreis können ausschließlich die Preisträgerinnen und Preisträger anderer Preise, die freiwilliges Engagement in Deutschland auszeichnen, nominiert werden. In diesem Jahr haben 463 Nominierte die Chance, mit dem Deutschen Engagementpreis ausgezeichnet zu werden und den Publikumspreis oder einen der fünf Jurypreise zu erhalten. Bekannt gegeben werden die Gewinnerinnen und Gewinner aller Preise bei einer Preisverleihung am 1. Dezember in Berlin, die mittels Live-Stream übertragen wird.