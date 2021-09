Jetzt wird auch selbst gekocht

Als die drei Mädchen für das Pressefoto die Wasserhähne aufdrehen und ihre Hände waschen schaut Arnd Rutenbeck mit einem Lächeln auf die kleinen Kinder. Am Donnerstag unternahm er eine seiner letzten Dienstfahrten. Wie berichtet gibt er seinen Posten als Geschäftsführer des Kindertagesstättenverbund des evangelischen Kirchenkreises auf. Nun kam er noch einmal in den Kindergarten in Niedermark – und hatte dabei offenkundig viel Freude, denn in der Einrichtung hat sich durch eine Investition von rund 200.000 Euro eine Menge getan.

Das Leiterinnen-Duo Ina Jekutsch und Ann-Kathrin Nautsch hat demzufolge eine Menge zu zeigen und zu erzählen. Da wäre zum Beispiel der Anbau, in dem auf etwa 110 Quadratmeter Fläche ein Wasch- und ein Schlafraum entstanden sind. Und da wäre die komplett neue Struktur, die der alte Teil bekommen hat. Dafür wurden Wände entfernt und neue errichtet. Im Ergebnis wirke alles viel heller, großzügiger und damit freundlicher, betonen Ina Jekutsch und Ann-Kathrin Nautsch, die offenkundig begeistert sind, wir sich ihr Haus nun präsentiert. Zudem ist durch die gesamte Maßnahme die Funktionalität massiv verbessert worden. So hat das Büro seinen Platz mit der Küche getauscht, was ruhigere Schreibtischarbeit ermöglicht und – darauf sind die beiden Leiterinnen besonders stolz – den Verzicht auf einen Caterer, der bislang das Essen brachte. Gekocht wird nun im Kindergarten, frisch und gesund, so der Anspruch. Zur Premiere gab es am Donnerstag Nudel-Pizza, Rohkost und Quark.

Der Großteil der Ware wird über einen Bio-Lieferanten bezogen. Um das dann auf den Tisch zu bringen, braucht es nun mehr Personaleinsatz. Momentan werde das noch durch das Team und ehrenamtliche Hilfe abgedeckt, auf Dauer solle aber eine 450-Euro-Kraft eingestellt werden. Mehrkosten für die Eltern werde es aber keine geben, betonen die beiden Leiterinnen.

Arnd Rutenbeck gibt offen zu, dass er zunächst skeptisch gewesen sei, als ihm das Kochvorhaben aus Niedermark vorgestellt wurde. „Der enorme Aufwand, die Hygiene“, benennt er seine ersten Gedanken. Doch beim Besuch vor Ort lässt er keinen Zweifel daran aufkommen, dass auch er nun überzeugt ist, dass in Niedermark der richtige Weg eingeschlagen worden ist.

Und was sagen Kinder und Eltern? Ina Jekutsch und Ann-Kathrin Nautsch versichern, dass alle sehr glücklich mit der rundum erneuerten Kita seien. Dabei vergessen sie nicht den Blick zurück auf die eineinhalbjährige Bautätigkeit. Es habe alles viele länger gedauert, als zunächst geplant, einen dreiwöchigen Auszug mit beinhaltet und alles in allem einiges an Geduld und guten Nerven abverlangt. „Aber es hat sich gelohnt.“

Fest steht, dass das erste selbst gekochte Essen offenkundig ziemlich gut geschmeckt haben muss. „Fast nichts ist übrig geblieben“, heißt es aus der Küche.

Die Verantwortlichen sagen, dass etwa drei Viertel der Kinder im Kindergarten essen. Tendenz steigend. Dafür brauche es Platz. Ein Grund für das Projekt. Der wesentliche war indes ein anderer: Weil in der Zwei-Gruppen-Einrichtung immer mehr Mädchen und Jungen unter drei Jahre aufgenommen werden, mussten die Strukturen den veränderten Notwendigkeiten angepasst werden.