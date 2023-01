Johanning ist wieder in Leipzig

Marco Johanning hat der evangelischen Kirchengemeinde nach gut zweijähriger Tätigkeit als Kantor den Rücken gekehrt und ist mit seiner Familie nach Leipzig gezogen. Am Samstag gestaltet er ein letztes Orgelkonzert in der Stadtkirche.

Ehemaliger Kantor gibt am Samstag ein letztes Orgelkonzert in der Stadtkirche

Auch wenn die Corona-Pandemie seinen geplanten Aktivitäten einen Strich durch die Rechnung machte, hat Marco Johanning etliche schöne Erinnerungen an seine Arbeit als Kantor der örtlichen evangelischen Kirchengemeinde. Nach zweijähriger Tätigkeit in Lengerich ist er nun wieder nach Leipzig zurückgekehrt. Am kommenden Wochenende wird er noch einmal nach Lengerich kommen und sich mit einem Konzert und in einem Gottesdienst verabschieden.