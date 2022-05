Jugendherberge fast ausgebucht

Tecklenburg

Lange Monate war es still in der Jugendherberge in Tecklenburg. Zu still, fand die Leiterin. Doch mittlerweile ist es wieder laut, lebhaft, wuselig – denn Klassenfahrten können wieder stattfinden. Das freut die Leiterin, die allerdings auch kleine Sorgen plagen.

Von Joel Hunold