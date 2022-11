Karina und Leonie lesen am besten

Die besten Vorleserinnen der Stadt Lengerich sind am Montagmorgen in der Stadtbücherei Lengerich ermittelt worden. Karina Bechtold vom HAG und Leonie Hein von der Gesamtschule Lengerich/Tecklenburg haben sich für den Vorlesewettbewerb auf Kreisebene qualifiziert.

Die besten Vorleserinnen der Klassen 6a, b, c und d des Hannah-Arendt-Gymnasiums und der Klassen 6c und 6d der Gesamtschule Lengerich/Tecklenburg sind am Montagvormittag in der Stadtbücherei in einer weiteren Runde des Vorlesewettbewerbs aufeinander getroffen. Unter den Augen, vor allem aber den Ohren einer gestrengen Jury, bestehend aus Ulrike Höhenberger-Henze (Freundeskreis der Stadtbücherei), Freia Rieser (Tourist-Information Lengerich), Lisa Marie Brönstrup (Auszubildende der Stadtbücherei Lengerich), und Wolfgang Berghoff (Stadtarchiv Lengerich), mussten die Mädchen den Pflichttext „Die Schule der magischen Tiere 2“ aus der Feder von Margit Auer lesen, ein Werk, das Elf- bis Zwölfjährige derzeit verschlingen und das mittlerweile auch erfolgreich verfilmt worden ist.