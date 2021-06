Angst und Depression bei Freunden, ausgelöst durch die Corona-Pandemie, so ist Karina zu Tiktok gekommen. „Ich will Leute zum Lachen bringen“, beschreibt sie ihre Motivation, die kurzen Videos zu erstellen. Mittlerweile hat die Lengericherin (Karina2you) 1,8 Millionen Follower in dem sozialen Netzwerk.

Angefangen hat alles mit einem Verbot. „Meine Tochter hatte Tiktok installiert und ich habe ihr gesagt, sie darf das nicht“, erzählt Karina. Dabei kannte die Lengericherin, die ihren Nachnamen nicht in der Zeitung lesen möchte, diese App überhaupt nicht, wie sie im Gespräch mit den Westfälischen Nachrichten einräumt. „Ich habe mir das dann angeschaut und fand‘s interessant.“ Eine Einschätzung, die mittlerweile 1,8 Millionen Follower teilen. Das sind Menschen, die regelmäßig die kurzen Videos von Karina anschauen, Kommentare dazu schreiben.

Angefangen hat sie mit den kurzen Videos, „weil ich seit der Corona-Pandemie viel Angst und Depression bei Freunden bemerkt habe“. Karina will nicht, das diese sich „runterreißen“ lassen. „Ich will sie zum Lachen bringen, so richtig, und nicht nur lustig sein.“

Welche Kreise sie damit zieht, wird er nach eigenen Angaben erst bewusst, als ihre Tochter sie fragt, „Mama, weißt Du eigentlich, wie viele Leute Deine Videos sehen?“. „Ich hatte keine Ahnung“, lacht sie. Doch die Zahlen, die die Tochter nennt, lassen sie durchatmen. Erst sind es Tausende und kontinuierlich kommen weitere hinzu. Die Zwei-Millionen-Marke, so schätzt sie, werde wohl in Kürze fallen.

Eine eiserne Grundregel ist für die Lengericherin, „ich will immer etwas Positives rüberbringen“. Dazu gehört für sie wie selbstverständlich dazu, dass sie keine Schimpfwörter verwendet. Rauchen und Alkohol stehen ebenfalls auf der Verbotsliste für ihre Auftritte.

„ »Ich will sie zum Lachen bringen, so richtig, und nicht nur lustig sein.« “ Karina

Was sie dagegen nach eigenen Angaben liebt, sind Experimente, speziell für Kinder. „Oft weiß ich vorher selbst nicht, ob‘s funktioniert“, lacht sie. Und wenn‘s mal etwas gefährlich werden sollte, steht das gleich als Untertitel auf der Startseite der Kurzfilme. Aber das kommt nur selten vor. Karina tummelt sich auf vielen Gebieten. Ob Experiment mit Brille, „Lecker Kartoffelsalat“, günstige Politur für Möbel, lustige Früchte oder ein „tolles Spiel“ – ihrer Fantasie setzt sie keine Grenze.

Die selbst produzierten Videos sind das eine, die Reaktionen der Follower das andere Gesicht dieses Hobbys. Wobei angesichts von „sechs bis acht Stunden täglich gehen dafür drauf“ wohl kaum von einer Freizeitbeschäftigung gesprochen werden kann. In dem Zeitvolumen sind die Rückmeldungen an Follower inbegriffen. Dieser Hinweis ist ihr wichtig.

Dabei drückt sie so richtig auf die Tube. „Vielleicht 300 am Tag“, schätzt sie die Zahl der Antworten, die sie schafft. „Aber das ist kein Problem, meine Follower wissen, dass ich nicht immer antworten kann“, wischt sie etwaige Bedenken vom Tisch. Worüber sie sich immer wieder freut, ist Post von Jugendlichen und Frauen, die Verluste hatten in ihren Familien „Da merke ich dann, dass ich mein Ziel, etwas Positives rüberzubringen, erreicht habe.“

Mobbing, Hate-Speech (Hass-Gerede) und Gewalt gegen Frauen sind Themen, auf die sie sehr sensibel reagiert. „Das wird genau beobachtet“, weiß Karina aus Erfahrung. Dass diese Dinge weder im realen Leben noch in sozialen Medien etwas zu suchen haben, man dagegen vorgehen muss, steht für die Lengericherin außer Frage.

Bleibt die Frage, ob sich 1,8 Millionen Follower bei Tiktok auch in materieller Hinsicht lohnen, wie beispielsweise bei den Influencern (Beeinflussern oder Marketing-Multiplikatoren) auf anderen Plattformen im sozialen Netz. „Kaum“, wiegelt Karina ab. Sie habe mal aus China einen Staubsauger erhalten. „Und früher sind wir mit Süßigkeiten zugeworfen worden“, nennt sie ein anderes Beispiel. Dabei seien die zuhause gar nicht angesagt. „Wahrscheinlich lag das daran, dass ich über Süßes aus anderen Ländern berichtet habe, das es hier eigentlich nicht gibt.“

Schnelles Wachstum mit kurzen Video-Schnipseln

Hinter dem Videoportal Tiktok steht das chinesische Unternehmen ByteDance. Vor drei Jahren auf den Markt gekommen, zählt Tiktok zu den am schnellsten wachsenden mobilen Apps weltweit.