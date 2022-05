Katzenjammer hält sich in Grenzen

Am Tag nach der Wahl, bei der Frank Sundermann (SPD) den Wiedereinzug in den Landtag verpasste, äußerten sich die Kandidaten von FDP, Grünen und Linkspartei zum Wahlausgang.

Es bleibt dabei: Frank Sundermann (SPD) hat den Wiedereinzug in den NRW-Landtag verpasst. Nach der deutlichen Niederlage im Direktduell gegen den am Ende übermächtig erscheinenden Karl-Josef Laumann (CDU) reicht es für den Westerkappelner auch über die Liste nicht. Auf der Landesliste der Sozialdemokraten war Sundermann auf Platz 17 gesetzt. Nach der am Montag veröffentlichten Übersicht des Landeswahlleiters zieht die SPD-Liste jedoch nur bis Platz 14. Bei der Wahl am Sonntag hatte der 56-Jährige 7508 Erststimmen weniger als Laumann (27 753) gewonnen und landete knapp zwölf Prozent hinter dem Minister aus Riesenbeck (43,9 Prozent).