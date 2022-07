Kaum eine Chance gegen die Großen

Lengerich. Zum einen seien es Familie und Freunde, die sie in der Stadt halten. Zum anderen die vielen Erinnerungen, die sie mit den verschiedensten Orten verbindet. Auch der Standort ihrer Heimatkommune ist in ihren Augen ideal. Weder nach Osna...

Inwieweit kann die Stadt Lengerich jungen Menschen etwas bieten? Gibt es genügend Freizeitaktivitäten? Halten sich die Teenager gerne in der Innenstadt auf? Oder will man so schnell wie möglich einfach nur raus? Mit diesem Thema haben wir uns in den vergangenen Tagen beschäftigt und sind mit fünf Jugendlichen ins Gespräch gekommen.