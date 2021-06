Kein Geständnis, keine Reue

Nach sieben Verhandlungstagen hat das Schöffengericht des Amtsgerichts Ibbenbüren im Prozess um die Erschleichung von fast 29 000 Euro Sozialleistungen am Dienstag ein Urteil gefällt. Der angeklagte Lengericher, der sowohl die deutsche als auch die kosovarische Staatsbürgerschaft besitzt, wurde zu einer zehnmonatigen Gefängnisstrafe auf Bewährung verurteilt.

Der letzte Verhandlungstag gegen den 45-Jährigen begann mit der erneuten Befragung einer Mitarbeiterin der Stadt Lengerich. Denn im Kern ging es bei dem Betrugsvorwurf um die Frage, ob der Angeklagte im Zeitraum von März 2017 bis Juli 2019 mit seiner ersten Frau und mit fünf gemeinsamen Kinder in einer Bedarfsgemeinschaft zusammengelebt hatte oder nicht. Die Vernehmung der Zeugin brachte nur wenige neue Details ans Licht, an viele der jetzt vier Jahre zurückliegenden Ereignisse konnte sich die Frau nicht erinnern.

Der nach eigenen Angaben strenggläubige Mann erledigte alle Einkäufe und Behördenkontakte für oder mit seiner Frau. Schon am ersten Verhandlungstag hatte er klargemacht, dass „eine muslimische Frau nicht mit anderen Männer sprechen darf“ und er sie so immer begleitet habe. Überhaupt habe er immer nur im Sinn seiner Familie gehandelt, wie es für einen treusorgenden Ehemann und Vater Pflicht sei. Auch wenn zwei seiner Söhne nach dem Gesetz erwachsen seien, sei sein Rat immer noch von Bedeutung.

Beim Kauf eines 60 000 Euro teuren Luxusautos habe der Sohn wohl nicht auf den Rat des Angeklagten gehört, wollte der Vorsitzende Richter wissen, zumal der Sohn seinerzeit nicht das Einkommen für eine solche Anschaffung hatte, ja nicht einmal einen gültigen Führerschein besaß.

Dass die Ehefrau mit den Kindern Ende 2016 in ein Frauenhaus flüchtete, passt auch nicht ganz in das Bild, das der Angeklagte vor Gericht von sich zeichnete. Hier erwischte der Vorsitzende Richter den Beschuldigten bei einer der vielen kleinen Unwahrheiten, die seine Einlassungen das ganze Verfahren über prägten. „Nicht ihre Frau, sondern das Jugendamt hat die Aktion veranlasst. Immer wenn es konkret wird, weichen sie aus oder ihr Gedächtnis lässt sie in Stich.“

Wie selbstverständlich habe der Angeklagte, der sich in einem Insolvenzverfahren befindet, über die Einkünfte seiner Söhne bestimmt, so der Richter. Das geht aus Protokollen der Telefonüberwachung der Polizei hervor, die das Gericht in die Beweisaufnahme einbrachte.

Überhaupt hatte erst die Polizei das Verfahren möglich gemacht. Offensichtlich vermutete der Staatsschutz 2017, dass der Angeklagte Kontakte zu islamischen Extremisten unterhielt und eine Ausreise in den Irak vorbereitete. Bei der entsprechenden Observation und Telefonüberwachung stießen die Beamten wohl auf den Betrug und informierten die Sozialbehörden.

Während die Verteidigerin für ihren Mandanten einen Freispruch mangels Beweisen forderte, sah der Staatsanwalt die Tat als vollumfänglich bewiesen an und forderte eine Strafe von zehn Monaten auf Bewährung. Diesem Antrag folgte das Schöffengericht und verurteilte den Angeklagten wegen gewerbsmäßigen gemeinschaftlichen Betrugs. Der Vorsitzende Richter begründete den Schuldspruch damit, dass dem Angeklagten zwar keine direkte Einzeltat hätte zugeordnet werden können, aber die Beweisaufnahme hätte eine schlüssige, plausible Indizienkette ergeben. „Sie hatten kein Konto, sie haben keine Mietverträge unterschrieben und keine Anträge beim Amt gestellt, sie haben im Hintergrund die Fäden gezogen“, so der Richter: „Dass betrogen wurde, ist glasklar, ihre Frau ist die Betrügerin, aber wie sie selbst sagten, tut ihre Frau nichts ohne ihr Einverständnis.“

Für die Höhe des Strafmaßes sei mit ausschlaggebend gewesen, dass der Angeklagte weder ein Geständnis abgelegt habe noch Reue zeige. Auch die einschlägige Vorstrafe wegen Betrugs und das planvolle Vorgehen mit erheblicher krimineller Energie hätten zu der zehnmonatigen Gefängnisstrafe geführt. Diese wurde zur Bewährung ausgesetzt. Der Verurteilte muss zusätzlich 200 Sozialstunden leisten und trägt einen Teil der Verfahrenskosten. Gegen das Urteil kann Rechtsmittel eingelegt werden.