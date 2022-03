Neuer Bahnhof: Verwaltung spricht sich gegen Toilette aus

Lengerichs Verwaltung spricht sich gegen den Bau einer Toilette am neuen Bahnhof aus. Primär wird angeführt, dass es in dem zur Verfügung stehenden Planungsbereich am notwendigen Platz fehlt. Aber auch die Kosten stuft die Stadt als erheblich ein. Für die Zukunft soll indes noch ein Hintertürchen offengehalten werden. Am Donnerstag wird sich im Planungsausschuss zeigen, ob die Lokalpolitik diese Linie mitgeht.

