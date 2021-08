Kein Platz mehr für spontane Besucher

Am Ende des weit über zweistündigen Konzertabends im Soundgärtchen gab es stehende Ovationen vom begeisterten Publikum. Das Singer/Songwriter-Duo „The Kogs“ hatte den Abend eröffnet, anschließend sorgten „The Scarlet Scallywags“ mit ihrem Irish Folk für Beifallsstürme im vollbesetzten Soundgärtchen.

Über einen Besucherrekord freuten sich die Soundgärtchen-Macher Iris Gottwald und Thomas Haltermann bereits vor der Show. Selbst die aussortierten Stühle, die das Organisationsteam noch schnell bereitgestellt hatte, reichten laut Pressemitteilung am Ende nicht aus. „Leider mussten wir einige Menschen, die spontan vorbeigekommen waren, wieder nach Hause schicken“, beschreibt Iris Gottwald die Situation.

Die rund 100 Besucherinnen und Besucher ließen sich von dem Live-Auftritt mitreißen. „Die Scallywags-Konzerte sind ja dafür bekannt, dass die Leute schunkeln, mitsingen und die Rhythmen stampfen“, so Thomas Haltermann. „Aber dass wir beim Aufräumen nach der Show an einigen Stellen im Soundgärtchen leichte Bodenvertiefungen durch stampfende Füße bemerkt haben, hat uns dann doch überrascht.“

Mit akustischer Gitarre, Violine, Mandoline, Schlagzeug und mehrstimmigen Gesang präsentierten die vier Musiker eine spannende Mischung eigener Songs wie dem ohrwurmtauglichen „Another Round“, Traditionals wie „What shall we do“ oder Coverversionen wie „Dirty Old Town“. „Ihrer unglaublichen Spielfreude war bei ihrem ersten Liveauftritt seit einem Jahr vom ersten Takt an zu spüren“, schwärmte Iris Gottwald.

Die Besucher passend eingestimmt hatten „The Kogs“ mit energiegeladenem Acoustik Folk-Rock. „Wieder mal ein Glücksgriff“, war nicht allein Thomas Haltermann von dem Duo überzeugt. „Gitarrist John Orrock bereitet mit seinem zurückhaltenden Spiel die Basis für die Höhenflüge des Sängers Andy Baustein. Stimmgewaltig, extrovertiert und irgendwie immer unterwegs auf der Bühne. Die beiden sind eine grandiose Mischung – und ihre zehn eigenen Songs kamen bei den Soundgärtchen-Fans großartig an.“

Am Ende des Abends gab es von allen Seiten viel Lob und Komplimente. Ein Urlaubspaar aus der Nähe von Braunschweig schwärmte: „Wir haben daheim viel Schönes über Lengerich zu erzählen. Aber der Abend im Soundgärtchen ist für uns das Urlaubs-Highlight.“

Das letzte Abendkonzert, die „Soundgärtchen Space Night“, findet am Samstag, 4. September, ab 20.30 Uhr statt. Dann nimmt das Duo Seifert & Steinbüchel mit seiner „Electronic Art & Music“ die Besucher musikalisch und visuell mit auf eine Reise ins Universum.