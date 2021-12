Keine Fragen nach dem Impfstatus

Seit einer Woche gilt im öffentlichen Verkehr – also in Bussen und der Bahn: Rein kommt nur, wer geimpft, genesen oder getestet ist. Der Schnelltest darf maximal 24 Stunden alt sein. Da stellt sich die Frage: Wie soll das kontrolliert werden? Die WN haben den Test gemacht.

3G-Kontrollen in Bus und Bahn

Der Lengericher, der seine Frau an diesem Freitagvormittag zum Bahngleis bringt ist froh: „Wir fahren ja nicht oft mit der Bahn, aber 3G ist längst überfällig.“ Seit einer Woche gilt im öffentlichen Verkehr – also in Bussen, der Bahn und im Flugzeug – rein kommt nur, wer geimpft, genesen oder getestet ist. Der Schnelltest darf maximal 24 Stunden alt sein.