Kellinghaus übergibt an Möhrke

In der Mitgliederversammlung des Vereins Tecklenburger Land Touristik in Ibbenbüren ist Lengerichs Bürgermeister Wilhelm Möhrke (Bild) zum neuen Vorsitzenden gewählt worden. Er folgt auf Helmut Kellinghaus (Mettingen), der sich nicht wieder zur Wahl stellte.

Mit den Teutoschleifen habe man „etwas sehr Positives“ erreicht, sagte Helmut Kellinghaus zum Abschied. Im Bereich der Wanderwege spiele die Region in der Champions League, so der scheidende Vorsitzende des Tecklenburger Land Tourismus e.V., der seit 2011 im Amt war. Sein Nachfolger, Lengerichs Bürgermeister Wilhelm Möhrke, der am Montagnachmittag einstimmig gewählt wurde, nahm das Thema in seiner kurzen Antrittsrede auf: „Das war eigentlich der Durchbruch“, meinte Möhrke zur Zertifizierung der Teutoschleifen in den Kreis der Premium-Wanderwege. Denn so bekam das Tecklenburger Land seit 2014 überregional touristische Aufmerksamkeit.