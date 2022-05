Kinder in Bewegung gebracht

Endlich wieder Gemeinschaft erleben und nach Herzenslust herumtoben – das war für die Schülerinnen und Schüler der Schule in der Widum am Montag möglich, als die Trixitt Company aus Bochum ein Schulsport-Event auf dem Schulgelände veranstaltete.

Sport-Event „Trixitt“ an der Schule in der Widum

Eine ganze Schule in Bewegung: Am Ende jubelten alle Klassen, weil es für jede eine Urkunde aus den Händen von Teamleiter Michael Kohne (r.) gab. Über den Fairness-Preis freuten sich die U 1 und U 2 (vorne).An dieser Station galt es Tennisbälle in die roten Mülltonnen zu befördern.Viel Spaß hatten die Kinder und Jugendlichen beim Menschenkicker-Turnier.

„Überall rote Köpfe, alles richtig gemacht“, zeigte sich Sascha Tiemann am Montagmittag hochzufrieden. Schon vor der Corona-Pandemie hatten er und seine Kollegin Nicole Franke, der Arbeitskreis Sport und die Schulleitung der Schule in der Widum sich um ein Schulsport-Event mit der Trixitt Company aus Bochum bemüht. Am Montag wurde das lang geplante Sportfest, das vom Hausmeister der Schule unterstützt und finanziell vom evangelischen Kirchenkreis Tecklenburg als Schulträger sowie dem Freundeskreis Schule in der Widum getragen wurde, endlich Wirklichkeit. Die gesamte Schülerschaft wurde in Bewegung gebracht, die Schule endlich wieder ein Ort der Begegnung.