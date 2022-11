Kindern im Krieg eine Freude bereiten

Der CVJM schließt sich einer Aktion der Johanniter an und möchte Kindern in der Ukraine eine kleine Weihnachtsfreude bereiten. Darum ruft der Verein alle Bürgerinnen und Bürger auf, sich an einer Weihnachtspäckchen-Aktion zu beteiligen.

Seit März sind die ehrenamtlichen Helfer der Mission Siret jeden Tag im Einsatz, um Binnenflüchtlinge in der Ukraine mit lebensnotwendigen Hilfsgütern zu beliefern. Träger des Hilfsprojekts ist der Johanniterorden. In der Adventszeit will er den Kindern, die das Weihnachtsfest in dem vom Krieg betroffenen Land erleben werden, eine Freude bereiten, dabei hilft der CVJM Lengerich, der in einer Pressemitteilung eine Weihnachtspäckchen-Aktion für die Kinder in der Ukraine ankündigt.

Bis zum 24. November werden Päckchen mit Geschenken für Kinder zwischen zwei und 14 Jahren im Schuhhaus Neyer, Im Hook 5 (das während der Öffnungszeiten auch leere Schuhkartons zum Verpacken bereithält), in der Tanzschule DanceART, An den Burwiesen 14, sowie im Jugendbüro des CVJM in der Schulstraße 71 (dienstags 11 bis 13 Uhr, donnerstags 16 bis 20 Uhr) entgegengenommen. Auf den Päckchen sollte vermerkt sein, für welches Geschlecht und Alter der Inhalt bestimmt ist. Der CVJM hat auf einem Flugblatt eine Reihe von Geschenkideen vermerkt. Für Kinder von zwei bis vier Jahren: warme Kleidung (Pullover, Strickjacken in den Größen 98-110, Kuscheltiere, Duplo, Spielzeugautos, Spielfiguren, Bilderbücher ohne Text, Haarspangen, Schokolade (MHD bis März 2023), A5-Malbücher, dicke Buntstifte mit Anspitzer, Knetgummi, Puzzle, Puppen. Für Fünf- bis Neunjährige: warme Kleidung in den Größen 116-140, Schals, Mützen, Handschuhe, Kuscheltiere, Spielzeugautos, Puppen, Playmobil, kleine Bälle oder Frisbee, Lego, Malkasten und Pinsel. Für Zehn- bis 14-Jährige: warme Kleidung in den Größen 146 bis 176, Schals, Mützen, Handschuhe, Tischtennisschläger und -bälle, Lego, Fußball (nicht aufgepumpt) und Ballpumpe, Spiele ohne Sprachbezug (Uno), Federmappe mit Inhalt, Süßes, Fernglas, Bastelmaterialien, A5-Hefte oder Collegeblock.