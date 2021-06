„Kirche ist, für Schwache eintreten“

Der erste Impuls. Priester zu werden, kam von seinem Heimatpfarrer. „Der hat gesagt, überleg Dir das mal – aber ich konnte da nicht viel mit anfangen.“ Unwillkürlich lächelt Peter Kossen. Auch in der Schule wird er auf das Thema angesprochen. „Wenn die das sagen, kann man ja mal darüber nachdenken“, blickt der 52-Jährige zurück. Inzwischen ist er seit 25 Jahren katholischer Pfarrer.

Aufgewachsen ist er mit drei Geschwistern in der Nähe von Wildeshausen. „Kirche war immer wichtig in unserer Familie“, betont er. Messdiener war er, später dann auch Lektor. Medizin hätte er sich als Beruf vorstellen können, oder Lehrer. „In der zehnten Klasse habe ich ein Praktikum bei einem Förster gemacht, das war auch nicht schlecht“, deutet er eine weitere Möglichkeit an. Und Jura, auch das hat er in seine Überlegungen einbezogen. Aber: „für manche war das wohl klarer als für mich“, erinnert er sich.

1988 beginnt er das Studium der Theologie in Münster. „Das habe ich gerne studiert“, stellt er fest. Und sich immer wieder überprüft, wo die (Studien-)Reise hingehen soll. „Ich habe mich mehrfach verliebt“, sagt er so selbstverständlich, wie das bei jungen Menschen nun mal ist. Partnerschaft, Familie spielen in seinen Überlegungen eine Rolle. Nicht im nüchternen Abwägen. „Das war schon emotional“, bekennt er.

Am Ende des Studiums steht seine Entscheidung fest. „Ich hatte das für mich geklärt, ins Priesterseminar zu gehen, um Priester zu werden.“ In der Vorbereitung auf die Diakonweihe absolviert Peter Kossen ein Gemeindejahr in Recklinghausen. „Das war damals so vorgegeben“, erläutert er. Für den jungen Mann aus dem Oldenburger Münsterland der Schritt in eine bis dahin unbekannte Welt.

Volle Kirchen an Sonn- und Feiertagen – Fehlanzeige. Das Leben der Kirchengemeinde als fester Bestandteil des Alltags – keine Spur. „Da habe ich gelernt, dass man mit wenigen Leuten auch was machen kann“, nennt er Besuche in Taizé und Jugendlager als Beispiele.

Erste Kontakte zu Gewerkschaften, Sorgen der Menschen um den Job, prekäres Leben – „Themen, die man gelernt hat, sind nicht die Alltagsthemen der Leute“, fasst er die Erkenntnisse zusammen. Dazu gehört auch, dass Kirche dort im Ruhrgebiet an Relevanz verloren hat. Einen Ausspruch des Gemeindepfarrers in Recklinghausen hat er nicht vergessen: „Ob Kommunisten oder Kirche ist den Leuten egal, Hauptsache jemand hilft ihnen, wenn sie einen Kühlschrank brauchen.“

Die Sensibilität für soziale Themen muss Peter Kossen nicht erst lernen. „Das haben wir Kinder schon zuhause gelernt. Unsere Eltern forderten immer dazu auf, für Schwache einzutreten.“ In Recklinghausen wird das Alltag. Ohne Scheuklappen die Sorgen erkennen und helfen. Und nicht nur das: „Ich habe dort auch viel gelernt von den Menschen.“

1996 wird Peter Kossen Kaplan in Nordwalde, lernt viele Lebensbereiche kennen und erfährt, dass auch die Lokalpolitik eine wichtige Rolle spielt. 2001 führt ihn seine zweite Kaplanstelle nach Münster-Coerde in einen sozialen Brennpunkt. Seine erste Pfarrerstelle tritt er im Februar 2004 in Emmerich an. Am Niederrhein sind Gemeindefusionen zu der Zeit ein großes Thema.

Und Peter Kossen wird mit großen Industriebetrieben konfrontiert, über deren Existenz alle froh sind, zugleich aber auch mit vielen prekären Jobs. Er engagiert sich für die Benachteiligten, was keineswegs überall auf Zustimmung trifft. „Es gab Diskussionen in Emmerich“, sagt der 52-Jährige nur kurz dazu.

2011 wird der Pfarrer nach Vechta versetzt, „weil der Bischof das wollte“. Als Leiter des Offizialats dort wird er schnell wieder mit dem Phänomen prekäre Arbeitssituationen konfrontiert, diesmal über die Caritas. Obwohl er in der Gegend aufgewachsen ist, wird er von der Dimension des Themas überrascht. Speziell in der Fleischindustrie – „es gibt dort viele große Schlachthöfe –, aber auch in anderen Branchen.

Peter Kossen zögert nicht lange, stellt Öffentlichkeit her, sucht das Gespräch mit den Betrieben, mit Gewerkschaften, knüpft ein Netzwerk. „Für mich gehörte und gehört das zum Kerngeschäft der Kirche, die Verkündigung der frohen Botschaft“, beschreibt er seine Intention. Der Pfarrer ist viel in der Öffentlichkeit zu sehen, gleichzeitig wächst der Druck auf das Offizialat aus Wirtschaft und Politik. Und auch mit seinem direkten Vorgesetzten, Weihbischof Heinrich Timmerevers, gibt es Kontroversen. Die Lage spitzt sich zu, auch weil zu dem Zeitpunkt die Diskussion um die Einführung eines Mindestlohns hinzukommt.

Weil es auf Dauer wohl nicht gegangen wäre, schlägt Peter Kossen im Sommer 2015 Bischof Felix Genn vor, ihn zu versetzen, nach Lengerich. „Ich konnte mir gut wieder Gemeindearbeit vorstellen“, sagt er. Im Januar 2017übernimmt er als Leitender Pfarrer die Kirchengemeinde Seliger Niels Stensen. Doch prekäre Arbeitsverhältnisse sind nicht nur in der Fleischindustrie und im Oldenburger Münsterland Themen.

Über die AWO-Kindervilla wird der Priester mit den Verhältnissen in seiner Pfarrei konfrontiert. „Letztlich hat das zur Gründung des Vereins ‚Aktion Würde und Gerechtigkeit‘ geführt“, blickt er zurück. Dessen Arbeit versteht der Vorsitzende als überregional. Unterstützt wird das durch Fördermittel des Landes Nordrhein-Westfalen, unter anderem für die Zusammenarbeit mit anderen Beratungsstellen.

Im Grunde, das räumt Peter Kossen im Gespräch mit den WN ein, befasse er sich mit zwei Aufgaben: Priester und Kämpfer für die Rechte von Arbeitsmigranten. Beides Herzensangelegenheiten mit entsprechendem Engagement. „Ich habe zum Glück Freunde, die mich auch mal bremsen“, lächelt er. Und ja, aus der Gemeinde seien auch kritische Stimmen gekommen zu seinem Engagement für benachteiligte Menschen.

Von seinem Weg bringt ihn das nicht ab. 25 Jahre nach seiner Priesterweihe ist er „dankbar, fröhlich und ich würde es wieder tun. Es kann sehr erfüllend sein“, beschreibt er sein Gefühlsleben. Die schwierige Situation der katholischen Kirche blendet er dabei keineswegs aus. „Auch unter diesen Rahmenbedingungen bleibt es dabei: Ich würde es wieder tun.“