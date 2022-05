Kitzrettung bei der Mahd

Vier Rehkitze haben Mitglieder des Hegerings Sonntagmorgen vor dem Schneidwerk großer Maschinen in Sicherheit bringen können. Zum Einsatz kam dabei eine Drohne.

In den Monaten April bis Juni ist es wieder so weit, bei Grünland und Ackergras findet der erste Schnitt, die erste Ernte statt. Das fällt genau in die Brut und Setzzeit, vor allem beim Rehwild. Der noch geringe Fluchtinstinkt bei Rehkitzen und der Einsatz immer größerer Maschinen führen dazu, dass jedes Jahr viele Kitze ihr Leben verlieren. Das ist nicht nur traurig für das Wild, sondern führt auch zu Verunreinigung des Futters.