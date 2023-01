Klare Regeln für die Vereine

Die Mitglieder des Ausschusses für Soziales, Generationen und Sport haben am Mittwochabend den von der Verwaltung erarbeiteten Grundsätzen zur Vergabe von Namensrechten an städtischen Sportstätten zugestimmt.

Im November hatte es noch eine längere Diskussion gegeben und am Ende die Entscheidung, das Thema ein weiteres Mal auf die Tagesordnung zu setzen. Nun ging es dafür umso zügiger. Die Mitglieder des Ausschusses für Soziales, Generationen und Sport haben am Mittwochabend den von der Verwaltung erarbeiteten Grundsätzen zur Vergabe von Namensrechten an städtischen Sportstätten zugestimmt. Diese Grundsätze sind aufgestellt worden, weil der Verein Preußen Lengerich einen Antrag gestellt hatte, das Stadion an den Münsterstraße in W&H-Stadion umzubenennen. So soll eine Gleichbehandlung aller Vereine bei ähnlichen Fällen gewährleistet werden.