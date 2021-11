Klares Votum gegen das Vereins-Aus

Nicht bei jeder Jahreshauptversammlung eines Vereins stellt sich eine so elementare Frage wie jetzt bei den Schützen aus Schollbruch. Soll der Verein weiter existieren oder nicht? Die Mitglieder votierten einstimmig dafür, weiterzumachen. Der Vorsitzende Wilfried Bernemann berichtet, wohin die Entwicklung der vergangenen Jahre führte und wie es um den Schützenverein momentan bestellt ist.

Am Freitagnachmittag vergangener Woche konnte die Stimmung von Wilfried Bernemann mit einem Wort zusammengefasst werden: angespannt. Die Zukunft des Schützenvereins Schollbruch hing da noch an einem seidenen Faden, große Bedeutung wurde der Mitgliederversammlung am Sonntag beigemessen. Einer der Tagesordnungspunkte: Wie geht es mit dem Verein weiter? Dass mit dieser Frage tatsächlich existenzielle Ängste einhergingen, bestätigte der Vorsitzende im Vorfeld gegenüber den WN. Seit Sonntag weiß der 64-Jährige: Es kann weitergehen.