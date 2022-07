Kleine Figuren in Szene setzen

Es gibt vielfältige Möglichkeiten, die Miniatur-Figuren „Zwiegespräch“ fotografisch einzusetzen. Beim Wettbewerb der „Offensive“ wäre es besonders interessant, sie an typischen Lengericher Stellen abzulichten. Für die besten Aufnahmen gibt es Gutscheine im Gesamtwert von 500 Euro zu gewinnen.

Die „Kleinstadtmenschen“, deren Geschichten derzeit auf 20 bauzaungroßen Fotografien von Simone Thieringer in der Innenstadt zu sehen sind, erfreuen sich offenkundig großer Beliebtheit. Passanten bleiben stehen und machen sich, so der Eindruck, Gedanken zu den Abbildungen. Vielfach wird auch gefragt, mit welcher Kamera und welchen Objektiven die Aufnahmen entstanden sind.

Hier setzt eine Mitmachaktion des Bürgervereins „Offensive“ an, die die „Kleinstadtmenschen“-Ausstellung organisiert. Sie ruft auf zum Fotowettbewerb „Zwiegespräch“. Der befasst sich mit der Miniatur-Fotografie, die einen ganz besonderen Reiz hat. Fotografisch Interessierte sind aufgerufen, Fotogeschichten zu erstellen mit zwei Miniatur-Figuren der Firma Preiser, die den Titel „Zwiegespräch“ tragen. Nur diese sind für den Wettbewerb zugelassen. Sie sind für fünf Euro zu erwerben im Fotohaus Kiepker, Bahnhofstraße 32 (solange der Vorrat reicht), können aber beim Hersteller auch bestellt werden.

Der Fantasie seien dann keine Grenzen gesetzt, so die Verantwortlichen der „Offensive“. Interessant sei es, diese beiden Figuren an typischen Lengericher Stellen in Szene zu setzen. Es gebe auch viele andere Möglichkeiten, die Miniaturen einzusetzen.

Bis zu drei Fotos können fortlaufend entweder als digitale Datei (bis sechs MB) gesendet werden an E-Mail info@offensive-lengerich.de oder als Papierabzug (Größe 18 mal 24 Zentimeter) geschickt werden an Offensive Lengerich, Tecklenburger Straße 2/4, 49525 Lengerich. Eine Auswahl wird im Laufe des Sommers in den Westfälischen Nachrichten und auf der Offensive-Homepage veröffentlicht. Letzter Abgabetermin ist der 15. September. Eine Jury wird die besten Fotos ermitteln. Zu gewinnen gibt es Lengerich-Gutscheine im Wert von: 1. Preis 150 Euro, 2. Preis 125 Euro, 3. Preis 100 Euro, 4. Preis 75 Euro, 5. Preis 50 Euro.