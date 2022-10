Kleine Figuren kunstvoll in Szene gesetzt

Mit der Ehrung der prämierten Fotografinnen und Fotografen endete am Samstag ein Wettbewerb der Offensive. Der Verein hatte im Zuge der „„KleinstadtMENSCHEN“-Ausstellung dazu aufgerufen, mit Miniaturfiguren ungewöhnliche Szenen zu stellen.

Protagonisten, die große Herausforderungen mitbringen: Beim Fotowettbewerb der Offensive Lengerich standen die Kleinstadtmenschen, zwei Miniaturfiguren mit dem Titel „Zwiegespräche“, wortwörtlich im Fokus. Sie in einen Kontext zur Stadt zu bringen und kunstvoll im Bild festzuhalten, war die Aufgabe. Am Samstag wurden die prämierten Fotografien vorgestellt und die, die dafür den Auslöser ihrer Kamera gedrückt hatten, mit Preisen ausgezeichnet.

Über 100 Einsendungen von 38 Hobbyfotografen, so berichtete Initiator Detlef Dowidat, habe man erhalten. Ihm dankte Offensive-Vorsitzende Henrike Klein-Petzold für „die tolle Organisation“. Auch die Sponsoren bedachte sie mit einigen Worten.

Miniaturfotografie gehöre zu den schwierigsten Aufgaben in der Fotografie, sagte Detlef Dowidat in seiner Laudatio. „Aber durch viel experimentieren fanden viele Hobbyfotografen den passenden Weg“, bilanzierte er. Auffällig sei gewesen, dass die überwiegende Zahl der Bilder mit dem Handy erstellt worden sei, berichtete er.

Aus den über 100 Einsendungen schieden eine nicht unbeträchtliche Anzahl aus, da die Fotos nicht die notwendige Bildgröße hatten, unscharf waren oder der Hintergrund nicht passte, erläuterte Dowidat einige der Voraussetzungen. Trotzdem bot sich den Juroren – Elisabeth Kiepker, Mareike Stratmann, Henrike Klein-Petzold, Simone Thieringer, Stefan Bußmann und Klaus Kötterheinrich – eine umfangreiche Auswahl.

Den ersten Platz belegte Janine Schallenberg mit einer Aufnahme der Kleinstadtmenschen vor dem Hintergrund des Canyons. Das Siegerfoto mache deutlich, so Detlef Dowidat, dass die „Blaue Lagune“ aus der Distanz den besten Eindruck hinterlasse. Der Canyon habe durch die Unschärfe etwas Mystisches, so der Laudator. „Naturschutz und die kritische Auseinandersetzung damit wird sicherlich Thema des Zwiegesprächs der Kleinstadtmenschen gewesen sein“, mutmaßte Dowidat.

Platz zwei ging an Cathrin Redecker mit einem Foto, das sie mit „Lengerich steht Kopf“ betitelte. Gelobt wurde das Bild für die pfiffige Idee und die Klarheit des Motivs in der abgebildeten Glaskugel.

Den alten Eisenbahntunnel wählte Wiebke Thoms als Hintergrund für ihr Bild aus und brachte die Miniaturfiguren dort in Position. Das kam bei der Jury an, die das Foto auf den dritten Platz setzte.

Auf Platz vier sahen die Juroren die Aufnahme von Anke Güttler, die die Kleinstadtmenschen zwischen mehrere krabbelnde Bienen platziert hatte. „Ein Bild voller Leben, mit Bewegung und vielen Details“, lobte Detlef Dowidat. Dieter Vahrenhorst belegte mit seinem Foto, bei dem die Miniatur-Männer im Zwiegespräch den Blick über den Niedermarker See schweifen lassen, Platz fünf.

Ausgezeichnet wurden während der kleinen Feierstunde auch Lara Aufderhaar, Carolin Redecker und Cathrin Redecker, die sich an einem Schreibwettbewerb zum Thema beteiligten.

Die Fotografien sind in den nächsten Wochen noch in der Stadtsparkassen am Rathausplatz zu sehen.